“Brave and Beautiful” anticipazioni 14 luglio: il tentativo di Suhan

Siamo al terzo appuntamento della settimana con Brave and Beautiful. Suhan convince suo padre Tashin a ritirare la denuncia

Domani andrà in onda il terzo appuntamento della settimana di Brave and Beautiful. Siamo alla seconda settimana di questa nuova serie turca che ha già conquistato il cuore dei telespettatori, da quando ha preso il posto di “Mr Wrong” che adesso va in onda in prima serata ogni martedì sera alle 21:30. La serie tv con Can Yaman è quasi giunta a capolinea, dopo il successo immenso che ha riscosso durante questi mesi che è andata in onda su Canale Cinque.

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

Nel prossimo episodio di Brave and Beautiful, Hulya si presenta in ospedale dove Cahide è stata ricoverata. In seguito i Korludag arriveranno per ascoltare il battito del bambino, ma in primo luogo il dottor Nedim dovrà registrare l’ecografia di Hulya. Successivamente, o meglio il giorno dopo, Nedim scompare nel nulla e il suo cadavere viene ritrovato nel bosco. Chi è stato ad ucciderlo? Intanto Adalet denuncia Mihriban che viene portata in questura per essere interrogata. Solo dopo Suhan riesce a convincere il suo papà a ritirare la denuncia. Tutto è bene quel che finisce bene, o almeno è così per ilmomento.

Intanto Banu confessa a Cesur di aver cominciato a provare dei sentimenti nei suoi confronti, ma lui non ricambia il suo sentimento. Infatti, anche se fa fatica ad ammetterlo, tutta la sua attenzione al momento è focalizzata su Suhan. I due sono sempre più vicini e allo stesso tempo sempre più lontani a causa delle loro divergenze.