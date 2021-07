Bus in fiamme: 25 i bambini messi in salvo dall’autista

Un incidente ha coinvolto stamane un autobus all’altezza di Lierna, sulla Superstrada 36

Tragedia scampata stamane all’altezza di Lierna, in provincia di Lecco. Un incidente ha coinvolto, infatti, un autobus lungo la corsia nord, della Superstrada 36, che collega Lecco alla provincia di Sondrio. A rendersi conto di un malfunzionamento è stato l’autista che ha saputo agire prontamente di fronte all’emergenza.

L’autobus transitava lungo la Superstrada 36, all’interno di una galleria, quando l’uomo ha intuito un guasto che, di lì a poco, avrebbe scatenato qualcosa di disastroso in assenza di un’azione tempestiva; di qui, il suo pronto intervento prima che il mezzo venisse completamente avvolto dalle fiamme.

Scampata tragedia stamane sulla Superstrada 36

Eroico intervento quello di un’autista, a bordo di un autobus, che stamane è riuscito ad evitare una grossa tragedia. Sul mezzo, infatti, si trovavano 25 bambini che avrebbero corso un enorme rischio senza l’intervento tempestivo dell’uomo che è riuscito, fortunatamente, a trarli tutti in salvo.

Accortosi di un malfunzionamento del veicolo, l’uomo è riuscito a fermarsi, a far scendere i bambini mettendoli al riparo, prima che le fiamme divampassero coinvolgendo e distruggendo il mezzo. Una decisione che si è rivelata davvero salvifica per tutti i bambini che non hanno dovuto ricorrere all’ospedale, salvo che in sette.

Il timore, per questi ultimi, era legato all’inalazione del fumo e sono stati condotti, in via precauzionale, in ospedale. Tuttavia la totalità dei piccoli passeggeri non ha riportato alcuna pericolosa conseguenza e nessuno di loro ha avuto necessità di servirsi dell’ambulanza giunta sul posto. La strada interessata è stata, quindi, riaperta al traffico intorno alle ore 13, dopo aver proceduto ai rilievi e al recupero del veicolo che, nel frattempo, è stato avvolto completamente e definitivamente dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Lecco e Bellano; questi ultimi hanno provveduto prontamente allo spegnimento delle fiamme e alla rimozione del mezzo.