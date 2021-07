Cristiano Malgioglio, la polemica sollevata dopo l’esaltazione: “Sono disgustato”

Cristiano Malgioglio. Il cantautore e personaggio televisivo ha commentato sui propri canali social le immagini deplorevoli giunte alla fine di un evento speciale

Ancora felici e in piena festa sono i tifosi italiani dopo aver visto la propria nazionale sollevare la coppa del campionato europeo di calcio Euro 2020. Purtroppo, però, insieme all’entusiasmo per un evento tanto sofferto e atteso, si accompagnano sentimenti contrastanti di incredulità e sgomento per quanto accaduto fuori e dentro il campo da gioco. Non sono stati graditi i gesti antisportivi degli atleti inglesi a cui hanno fato eco quelli dei propri connazionali e sostenitori. Immagini che hanno fatto il giro del mondo e sono state commentate senza pietà anche da molti personaggi di spicco dello spettacolo nostrano. Ecco lo sfogo di Cristiano Malgioglio sul web.

Cristiano Malgioglio: la critica impietosa a sfavore degli inglesi

Cristiano Malgioglio era tra i 20 milioni di italiani che hanno guardato la finale dei campionati europeri di calcio Euro 2020 e che ha festeggiato il trionfo degli Azzurri. Tuttavia, non ha potuto fare a meno di sfogarsi sui social e commentare i gesti poco edificanti degli avversari.

Già nella partita precedente, in semifinale contro la Danimarca, il pubblico inglese aveva dato un pessimo esempio, tanto da portare alla decisione da parte della UEFA di sanzionare la loro nazionale pagando una multa da 30mila euro. I tifosi hanno distratto il portiere avversario accecandolo con dei laser mentre si accingeva a parare un rigore, hanno fischiato durante l’inno nazionale dei danesi e hanno acceso fuochi d’artificio non autorizzati.

Scene peggiori si sono verificate, inoltre durante la finale contro l’Italia, alimentate dalla delusione per la sconfitta. In primis, i calciatori inglesi che dovrebbero dare esempio di sportività, hanno dato prova di non saper accettare la sconfitta, togliendosi la medaglia per il secondo posto immediatamente dopo averla ricevuta. Non sono rimasti nemmeno a guardare la premiazione della squadra avversaria. Le scene più raccapriccianti si son viste fuori dallo stadio di Wembley dove i tifosi italiani sono stati attaccati fisicamente da quelli britannici.

Cristiano Malgioglio, di solito allegro e gioviale, questa volta ha sollevato una giusta polemica.

Ha usato il suo account Twitter per commentare la vicenda. Ha scritto: “Ho visto un video, dove dei tifosi inglesi, dopo la sconfitta dell’Inghilterra, picchiano duramente i nostri ragazzi italiani. Terribili, orrendi, disgustosi. Non ho parole“.