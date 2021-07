“Spaziale, stratosferica”. Eleonora Pedron: un compleanno da ricordare in dolce compagnia – FOTO

Eleonora Pedron. Continuano le vacanze della bellissima ex Miss Italia. Oggi festeggia un giorno speciale; insieme a lei la persona più importante

Solo tre giorni fa Martina Colombari ha spento 46 candeline. A quanto pare il mese di Luglio ha dato i natali ad altre splendide donne legate al concorso di bellezza più prestigioso del nostro paese. Oggi, infatti, è il compleanno di un’altra ex Miss Italia, una giovane donna che ha fatto breccia nel cuore del pubblico nostrano e che ha saputo costruirsi una carriera solida e longeva. Stiamo parlando di Eleonora Pedron. Affascinante, eterea, disarmante; classe 1982, la conduttrice televisiva ha raggiunto la meta dei 39 anni. Sta festeggiando in una location da sogno. Non è da sola.

Eleonora Pedron spegne 39 candeline. É assolutamente fantastica

Impossibile pensare che Eleonora Pedron abbia compiuto 39 anni, è solo l’anagrafe, infatti, a tradire la sua età. Capelli d’oro, occhi chiari dall’espressione intensa e profonda, forme perfette e sinuose: l’ex modella continua a far impazzire i fan per la sua bellezza e il fascino evidente.

É stata eletta reginetta di bellezza nel lontano 2002 a a Salsomaggiore Terme durante la 63^ edizione del concorso di Miss Italia. Presidenti della giuria artistica furono nientedimeno che Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, mentre tra la giuria tecnica figura il nome di Carla Fracci: personaggi celebri della nostra storia culturale che non ci sono più ma che tanto bene hanno portato a Eleonora Pedron.

Quest’ultima ha spaziato con versatilità tra passerelle e piccolo schermo; la sua ultima avventura televisiva l’ha vista al comando della conduzione del rotocalco dedicato al mondo della salute e del benessere “Belli dentro belli fuori”, in onda su La7.

Famosa la sua storia d’amore con il campione di motociclismo Max Biaggi con il quale ha avuto due figli. Dopo essersi detti addio, Eleonora Pedron ha ritrovato il sorriso accanto all’attore torinese Fabio Troiano.

Innamoratissimi, appaiono spesso insieme nelle rispettive pagine Instagram. Proprio sul popolare social network la conduttrice ha pubblicato foto suggestive delle sue vacanze a Santorini, in Grecia, proprio in compagnia del compagno. Tramonti romantici e tuffi nel mare cristallino: un bel modo di passare il compleanno.

Le foto in bikini della Pedron fanno scatenare i commenti dei fan: “Spaziale”, “Stratosferica, irraggiungibile, insostituibile”, “Incantevole”, “Una stella”.