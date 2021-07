“Sempre la più bella d’Italia”, Elisabetta Canalis ha realizzato il sogno, muscoli e addominali al mare: pazzesca – FOTO

Elisabetta Canalis ha realizzato finalmente il sogno che tutti gli italiani aspettavano: ritorno in forma fisica straripante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Finalmente dopo tanti mesi di lockdown in America e duri esercizi fisici per mantenersi in forma, Elisabetta Canalis ha realizzato il sogno più bello.

Tutto è conciso con l’Italia “Campione d’Europa” che ha regalato anche a lei una mozione di felicità e una buona motivazione per mettersi in viaggio e fare ritorno in patria. L’amatissima Alghero intonava già da un po’, il suo nome a gran voce. E così l’ex velina dello spettacolo di “Striscia La Notizia” non ha perso altro tempo, prenotando il primo biglietto aereo disponibile.

L’ex di George Clooney non è neanche arrivata a destinazione che qualcuno tra i fan di Instagram la spinge già ad organizzare un tour per lo “stivale”, richiamando la sua attenzione ovunque.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sulle prossime mete italiane da visitare, alcuni intimi si sono inchinati di fronte ad un’Elisabetta super affascinante con dettagli fisici da restare letteralmente a bocca aperta.

NON PERDERTI ANCHE —> Ieri e Oggi: come è cambiata Elisabetta Gregoraci – VIDEO

Elisabetta Canalis in forma fisica strepitosa: la FOTO in formato famiglia

PER VEDERLA IN TUTTE LE SUE CARATTERISTICHE, VAI SU SUCCESSIVO