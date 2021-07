Elisabetta Gregoraci premiata a Cannes: “Onorata di rappresentare l’Italia”

Una serata speciale quella vissuta da Elisabetta Gregoraci a Cannes, premiata agli World Influencers&Bloggers Awards: la sua reazione al riconoscimento

Giorni tanto emozionanti quanto intensi per Elisabetta Gregoraci che questa sera tornerà a intrattenere il pubblico di Italia 1 con Battiti Live. Ma per lei ieri sera è arrivata un’altra grande soddisfazione che ha voluto condividere con i suoi fedeli followers di Instagram. La showgirl e presentatrice si è recata a Cannes dove è stata premiata con un riconoscimento piuttosto speciale.

L’emozione di Elisabetta, premiata speciale a Cannes

Star di Hollywood e celebrità italiane e internazionali si sono alternate sul red carpet del Festival del Cinema di Cannes, che terminerà sabato 17 luglio. Parallelamente all’evento principale si stanno tenendo anche diverse celebrazioni e una di queste si è svolta proprio ieri sera. Si tratta dei World Influencers&Bloggers Awards che hanno voluto premiare l’operato dei personaggi più in vista del web.

Tra i premiati troviamo proprio lei, Elisabetta Gregoraci, che si è detta orgogliosa e grata di questo riconoscimento. La conduttrice si è recata a Cannes dove ha presenziato all’evento indossando un lungo abito argentato. Ma a brillare più delle paillettes indossate è stato il suo sorriso, con il quale ha trasmesso tutta la felicità provata.

“Grazie per questo bellissimo premio. Sono molto onorata di aver rappresentato l’Italia” -scrive- “felice di condividerlo con voi. Vi voglio bene, Eli“. Non ha infatti perso l’occasione ancora una volta per ringraziare il pubblico per il supporto mostrato e per il bene ricevuto quotidianamente.

Nonostante faccia parte del mondo dello spettacolo da molti anni grazie all’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip Elisabetta è riuscita a conquistare il cuore dei più scettici che l’hanno sempre vista sotto una luce differente.

La conduttrice vanta quasi due milioni di followers, un vasto pubblico che continua a seguire i suoi impegni lavorativi e la sua vita con amore e dedizione. Lo ha fatto anche in occasione della settimana vissuta a Otranto dove la bella Gregoraci ha condotto nuovamente Battiti Live. L’intrattenimento musicale sarà trasmesso a partire da questa sera, martedì 13 luglio, su Italia 1. Una serie di appuntamenti che vedranno esibirsi sul palco pugliese i nomi più caldi della scena musicale italiana del momento.

Un periodo d’oro per la showgirl che ora si godrà l’estate da single insieme al figlio Nathan Falco, in previsione della nuova stagione televisiva che potrebbe avere in serbo per lei delle grosse novità.