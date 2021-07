Euro 2020. Parte la petizione online per rigiocare la finale: il motivo assurdo

Euro 2020. Non si placa l’aria di festa degli Azzurri dopo la vittoria dei campionati europei di calcio. Arriva la richiesta assurda da parte dei tifosi inglesi

L’Italia è sul tetto d’Europa. La nazionale di calcio ha regalato a tutti i tifosi Azzurri emozioni fortissime e ricordi speciali che li accompagneranno per gli anni a venire. Dopo il logoramento dell’ultimo periodo, le restrizioni, le quarantene, l’angoscia dovuta alla pandemia da Covid19, lo sport è la medicina per ritrovare un po’ di buon umore. In attesa di applaudire nuovamente i nostri atleti in altre discipline durante le Olimpiadi di Tokyo, arriva un’assurda richiesta da parte dei sostenitori della squadra dell’Inghilterra contro la quale è stata disputata la partita finale allo stadio di Wembley, a Londra.

Euro 2020. Gl inglesi non accettano la sconfitta: la petizione inaudita

Tifosi francesi e inglesi uniti dall’incapacità di accettare la sconfitta, avanzando assurde richieste. Ebbene si, pochi giorni fa la tifoseria francese aveva lanciato una petizione risibile chiedendo di rigiocare la partita contro la Svizzera che ha buttato fuori dal campionato Euro 2020 la loro squadra nazionale.

Oggetto del contendere è stato il rigore parato dal portiere Yann Sommer, 32 anni, che, trovandosi di fronte il calciatore Kylian Mbappè, ha arrestato la corsa della squadra d’oltralpe verso la vittoria. Secondo i tifosi l’atleta svizzero si sarebbe mosso troppo presto sulla linea di porta.

Ora tocca invece ai sostenitori al di là della Manica richiedere di rigiocare il march contro l’Italia. Il motivo? La trattenuta di Giorgio Chiellini su Bukayo Saka. La scena del fallo tattico è stata oggetto di svariati meme sul web. Inoltre l’azione del capitano azzurro è stata ripresa dall’arbitro olandese Bjorn Kuipers, sanzionandolo con un cartellino giallo.

Gli inglesi chiedevano l’espulsione e su internet lanciano la petizione per rifare tutto da capo. Difficile accettare la sconfitta, sentimento comprensibile, ma la pretesa ha il sapore dell’esagerazione.

Piovono i commenti dei tifosi azzurri sui social, pronti a prendere bonariamente in giro gli avversari: “2012: li abbiamo eliminati. 2014: li abbiamo battuti. 2021: abbiamo vinto la coppa contro di loro (a casa loro). Io direi almeno una di ripeterla, che va a finire che questi alla prossima manco si presentano”, “Bè, se raggiungeranno le 100mila firme non potranno rigiocare la finale. Se vogliono possono giocare contro la Francia”.