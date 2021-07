Euro 2020: Principe William, rivelazioni sul mancato saluto a Mattarella

Nell’ambito della finale degli Euro 2020 sembra che William non abbia salutato Mattarella. Spuntano nuove rivelazioni.

Nessun saluto da parte del Principe William a Sergio Mattarella? Dopo la vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra si è diffusa la voce di un possibile “sgarbo istituzionale” da parte del Duca di Cambridge nei confronti del Presidente della Repubblica.

William ha seguito la finalissima dalle tribune di Wembley al fianco della moglie Kate e del primogenito George, assistendo con il fiato sospeso alla partita. Dopo l’euforia per il primo goal dell’Inghilterra di seguito poi, dopo il pareggio dell’Italia, sul suo volto, come quello del figlio, è emersa molta tensione trasformata poi in sconforto a seguito della vittoria degli Azzurri.

Dopo i rigori e la conquista della coppia degli Euro 2020 da parte Nazionale italiana, il Duca e la famiglia avrebbero lasciato lo stadio senza salutare Mattarella che si trovava poco distante da loro. Un comportamento che si discosterebbe da quello del Re spagnolo che nel 1982 aveva salutato con grande calore Sandro Pertini.

William: nuove rivelazioni sul saluto a Mattarella

In merito al mancato saluto di William al Presidente della Repubblica Mattarella durante la finale degli Euro 2020, sono spuntate nuove rivelazioni. Si è diffusa una nuova ipotesi dal web, a seguito della diffusione di un video, secondo la quale in realtà prima di lasciare lo stadio il Duca avrebbe tentato di avvicinarsi a Mattarella ma non gli sarebbe stato possibile per via della misure anti contagio.

Sul profilo Twitter del reale sono apparse poi le congratulazioni per gli Azzurri.

“Cuore a pezzi. Congratulazioni Azzurri per la grande vittoria. Siete arrivati tutti così lontano, ma purtroppo questa volta non è stata la nostra giornata”, le parole condivise da William.

“Potete tenere la testa alta ed essere orgogliosi di voi stessi. So che c’è altro in arrivo”, il commento finale di William.