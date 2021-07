La magnifica attrice e modella ungherese spiazza i fan con una foto di spalle: l’atmosfera non è mai stata così bollente…

La favolosa ex naufraga dell’isola dei Famosi sta riempiendo il suo profilo Instagram di foto che profumano di estate, mare e vacanze, come quella mostrata nell’immagine sopra: gli scatti in costume da bagno sono i preferiti del suo pubblico maschile e non solo…

Proprio tre ore fa, infatti, Eva ne ha condiviso uno che ha mandato i fan in visibilio: si tratta di un post in cui la mamma della nota Mercedesz viene inquadrata di spalle, ma con il volto di profilo.

Le sue curve in primo piano hanno fatto guadagnare all’immagine già più di 14.000 mi piace ed oltre 300 commenti: numeri da record!

Siete curiosi, dunque, di vedere la foto che è ormai sulla bocca di tutti? Eccola…

Eva e il suo fisico da sballo: gli anni per lei non passano mai!

