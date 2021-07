“Più bella della vittoria dell’Italia”. Federica Nargi: che sorriso e che gambe. Incantevole – FOTO

Federica Nargi. L’ex velina di “Striscia la Notizia” si sta godendo il sole e il mare di Ibiza. Non è da sola: insieme a lei tantissimi amici vip per un’occasione strepitosa

Il pubblico italiano ha conosciuto per la prima volta Federica Nargi nel 2007 quando partecipò al concorso di bellezza più famoso del nostro paese: Miss Italia. Si classificò undicesima ma è stato l’anno successivo a regalarle notorietà diffusa. Con la vittoria al programma “Veline” di Canale 5, si impose come nuovo volto del tg satirico “Striscia la notizia”. Lei e la controparte bionda, Costanza Caracciolo, sono state tra le veline più amate di tutti i tempi. Hanno stretto un legame solido e profondo di vera amicizia che tuttora permane. Cosa sta facendo al momento la stupenda Federica?

Federica Nargi: le vacanze di famiglia a Ibiza. Si festeggia in compagnia

L’ex velina mora di “Striscia la Notizia” sta trascorrendo dei piacevoli momenti di vacanza tra Ibiza e Formentera. Insieme a lei c’è il suo compagno di lunga data, il dirigente sportivo ed ex calciatore di Milan, Juventus, Lazio e Brescia, Alessandro Matri. I due sono genitori delle piccole Sofia e Beatrice, nate rispettivamente nel 2016 e nel 2019.

Ottima occasione per la modella e personaggio televisivo di sfoggiare il suo fisico scultoreo su Instagram, piattaforma su cui ha iniziato una novella carriera come influencer che, con i suoi quasi 4 milioni di follower, va a gonfie vele. L’ultimo post condiviso la vede in un mini dress leggero, di colore rosa, baciata dal sole al tramonto che cala sull’isola spagnola. Federica Nargi indossa il suo accessorio più bello: un sorriso sfavillante. Le gambe scoperte sono un incanto per la vista, il colore ambrato della pelle fa risaltare la sua bellezza fuori scala.

Insieme alla famiglia Matri / Nargi è possibile intuire che vi siano ulteriori compagni di vacanza. Intrecciando i vari post e storie sui social, si evince che la comitiva comprenda anche altri personaggi vip tra cui l’ex compagna di lavoro di Federica, l’affascinante Costanza Caracciolo, e il bomber Christian Vieri.

Momenti di grande festa per tutti loro. Non solo hanno esultato per la vittoria della nazionale durante il campionato di calcio Euro 2020, ma Vieri ha spento il 12 luglio ben 48 candeline con tutti gli amici presenti.

I fan si sono scatenati nei commenti di plauso per Federica Nargi: “Più bella della vittoria dell’Italia”, “Tu mi fai morire”, “Pazzesca”, “Bellissima”, “Hermosa”.