Federico Bernardeschi. La gioia più grande non è Euro 2020 ma arriva oggi

Federico Bernardeschi. Il calciatore originario di Carrara, appena laureato campione d’Europa con gli Azzurri sta per vivere un’altra gioia immensa proprio oggi. Cosa accadrà

Partite sofferte, attimi di tensione, gli allenamenti duri, la pressione e poi, finalmente, la gioia immensa. Gli Azzurri di Roberto Mancini hanno sollevato la coppa dei campionati europei Euro 2020 battendo ai rigori il colosso dell’Inghilterra. “Notti magiche inseguendo un goal, sotto il cielo di un’estate italiana” – così cantavano Edoardo Bennato e Gianna Nannini nel brano scritto in occasione dei Mondiali di calcio del 1990. Da più di trent’anni quelle parole sono diventate un inno che oggi, più che mai, richieggia nel cuore degli atleti e di tutti i tifosi che ci hanno creduto fino alla fine. Per qualcuno, però, è solo l’inizio di un momento d’oro.

Federico Bernardeschi. La vittoria agli europei è solo l’inizio

Cosa ci può essere di più speciale di raggiungere un obiettivo tanto prestigioso che vincere i campionati europei di calcio? A quanto pare, per un calciatore nostrano non sarà questo l’apice della sua settimana. Incredibile a dirsi ma Federico Bernardeschi sta per aggiungere un’emozione ancora più forte a livello personale.

Il centrocampista in forza alla squadra della Juventus e della nazionale oggi convolerà a nozze. Una doppia festa per il giovane originario di Carrara, classe 1994, che sposerà proprio nella sua città la fidanzata, Veronica Ciardi. La donna è un volto noto del piccolo schermo italiano, è stata concorrente del reality “Grande Fratello”. La coppia ha dato già il benvenuto alla loro prima figlia, la piccola Deva, nata nel 2019.

I festeggiamenti avranno luogo presso lo stabilimento balneare di cui lo stesso Federico Bernardeschi è proprietario, dal nome di “Il principe della Fossa Maestra”.

Il primo incontro con la sua Veronica avvenne nel 2016 durante una vacanza a Formentera. Dopo circa un anno divisero le proprie strade a causa di una crisi passeggera. Ritrovatisi nei sentimenti, non si sono più lasciati.

Oggi coroneranno il loro sogno d’amore. Non è ancora noto se parteciperanno all’evento anche i compagni di squadra dell’atleta con i quali ha condiviso le forte emozioni del recente campionato europeo.