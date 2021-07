Filippo Bisciglia, arriva la grande notizia: ora cambia tutto

Chi ha vinto la gara di share e ascolti nella serata del 12 luglio 2021? Scopriamo insieme i dati dei programmi e film

Dopo la vittoria dell’Italia agli Euro2020 e i festeggiamenti nella notte tra domenica e lunedì, la Nazionale è tornata a Roma ed ha partecipato all’incontro al Quirinale organizzato dal Presidente Sergio Mattarella.

All’evento era presente anche Matteo Berrettini, finalista di tennis a Wibledon. La manifestazione sportiva è stata trasmessa su Rai1 nella serata del 12 luglio 2021. A farle da concorrenza, su Canale 5 è andata in onda la terza puntata di “Temptation Island”.

Ascolti tv: chi è il vincitore del 12 luglio 2021?

A vincere la gara di share e ascolti nella serata del 12 luglio 2021 è stato il reality “Temptation Island” che ha intrattenuto su Canale 5 3,04 milioni di spettatori con uno share del 21.5%. La “Notte Azzurra” su Rai 1 è stata seguita da 2.969.000 spettatori pari al 15.7% di share.

Nonostante la felicità e la soddisfazione percepita in tutto il Paese dopo la vittoria dell’Italia, i telespettatori hanno preferito seguire gli aggiornamenti del reality d’amore di Mediaset.

Scopriamo quali sono i dati dei restanti programmi e film che hanno tenuto compagnia agli italiani in questo inizio di settimana.

Rai2: Hawaii Five-0 1.307.000 spettatori pari al 6.3% di share mentre NCIS New Orleans segna 936.000 spettatori con il 5%.

Italia 1: “Gli Album di Freedom” 620.000 spettatori con il 3.9%, anteprima di 16 minuti: 870.000 – 4.5%.

Rai3: “Report” in replica 1.454.000 spettatori pari ad uno share del 7.5%, presentazione di 10 minuti: 931.000 – 4.6%.

Rete4: “Quarta Repubblica” 773.000 spettatori con il 4.9% di share.

La7: “ Doppio Taglio” 697.000 spettatori con uno share del 3.8 %.

Tv8: Gomorra – La Serie 416.000 spettatori con il 2.2% di share.

Nove: “Svalvolati on the Road” 340.000 spettatori con l’1.8% di share.

Questa sera andrà in onda su Rai 1 il film The Help, mentre su Canale 5 un nuovo episodio di Mr Wrong- lezioni d’amore. E voi avete già deciso cosa seguire?