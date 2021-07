Giovanna Civitillo ed Amadeus appaiono sorridenti e complici. E’ il loro giorno speciale ed il web gli dimostra tutto il loro affetto.

Amadeus come tutti gli italiani ha seguito con forte commozione ieri sera la vittoria della Nazionale creandosi un intenso rapporto padre e figlio. Eccoli mentre si abbracciano. Il video ha diffuso un clima di dolcezza.

E poi sul web c’è chi ritiene che sia proprio il celebre conduttore ad aver portato bene anche alla Nazionale. “Cmq Amadeus porta fortuna! Presenta i Maneskin a Sanremo e vincono l’Eurovision, presenta la Nazionale e questi vincono gli Europei!!” alludendo alla doppietta dell’Italia ai due eventi più importanti e seguiti nel continente, musica e calcio. Ma questa idea che “Ama” porti bene si è diffusa repentinamente sul web.

Giovanna Civitillo e Amadeus, la coppia sfoglia l’album dei ricordi

Conclusi i festeggiamenti della vittoria della Nazionale fino ad ora tarda, come si vede tra le storie riportate dalla coppia che li vedono coinvolti in città tra macchine incolonnate, tutti insieme per esultare a favore del traguardo raggiunto, oggi la coppia ha un altro motivo per festeggiare, più intimo e che riguarda la loro storia.

“12 anni di NOI ❤️” scrivono nel loro profilo in comune. A corredo delle foto bellissime che immortalano quel giorno. Le foto scelte sono tre: due sono perlopiù delle scritte, una citazione e la scritta “Ama e Giovy”. Quella che cattura sicuramente l’attenzione è la prima che vede la coppia unita al momento del taglio della torta.

Quello che si nota subito è la felicità di coniugi, la gioia negli occhi ma anche l’estrema complicità che li lega ancora oggi.

Una gioia negli occhi che li anima ancora adesso. Basta ammirare questa foto di pochi giorni fa per vedere l’affetto reciproco. Abbracciati e pieni di amore, sono veramente splendidi.