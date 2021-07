Giulia Salemi. La conduttrice tv e modella originaria di Piacenza ha una mamma molto famosa, Fariba Tehrani. Su Instagram presenta il resto della famiglia

Gli ultimi mesi sono stati davvero carichi d’impegni per la modella e personaggio televisivo Giulia Salemi. Da novembre 2020 fino a febbraio 2021 è stata nuovamente ospite della casa del “Grande Fratello” nella sua versione dedicata ai vip; era già stata concorrente nel 2018, durante la terza edizione.

In entrambe le occasioni ha trovato l’amore; la prima volta si è legata al modello Francesco Monte ma la loro relazione si è conclusa nel 2019. La quinta stagione del reality, invece, l’ha portata alla conoscenza di Pierpaolo Pretelli con il quale le cose sembrano andare a gonfie vele. Hanno fatto insieme un passo importante e significativo.

Giulia Salemi: su Instagram immortalato un passaggio fondamentale della sua storia con Pierpaolo Pretelli

Dopo la fine del “Grande Fratello Vip 5” Giulia Salemi non si è fermata un attimo. Ha proseguito con la sua carriera sfolgorante da influencer (ha all’attivo al momento quasi 2 milioni di follower) ed è stata al comando del programma Mediaset “Salotto Salemi”.

Inoltre, ha raggiunto delle tappe fondamentali nella vita privata. Ha finalmente comprato una casa tutta sua; è stata assorbita completamente dai piani di ristrutturazione per allestire la sua nuova dimora.

La sua relazione con Pierpaolo Pretelli procede secondo ottimi auspici. In un momento di relax, la modella e presentatrice tv ha avuto modo di tornare nella sua città di origine e presentare il fidanzato alla famiglia. Ha reso partecipi i suoi fan attraverso delle dolci immagine rilasciate su Instagram.

Conosciamo tutti la madre di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, ex concorrente di “Pechino Express 2015” e de “L’Isola dei Famosi 2021”. Il padre è un poliziotto, Mario Salemi, con il quale la relazione si è interrotta nel 2009. Giulia scrive così: “Ho sempre cercato la felicità nelle grandi cose. In realtà dopo questo weekend con la mia famiglia ho capito di avere bisogno semplicemente di questo per essere felice davvero… dell’amore.”

Prosegue presentando le persone a lei più care: “L’amore, l’allegria e la gioia di vivere della mia sorellina Marghe che mio papà e la Simona mi hanno regalato. L’amore di mia nonna Giuly, quello che emerge da i suoi occhi che vedo brillare ogni volta che ci rivediamo. L’amore di mio padre, quello smisurato che tanto mi è mancato e che ho ritrovato più forte di prima.”

Questo rientro in famiglia è stata l’occasione per fare le presentazioni ufficiali con il suo fidanzato. “Vederlo ieri insieme a loro mi ha emozionata davvero tanto. Faribona, su di lei non devo aggiungere nulla. Non sarà la famiglia del Mulino Bianco ma è la mia famiglia, ed io ne vado fiera!”.

Il commento più dolce arriva proprio da Pretelli che scirve: “Solo amore per te”. Arriva anche un’altra riflessione da una fonte vip, Sandra Milo, che scrive: “Le famiglie, perfette o imperfette che siano, allargate o meno, debbono (o quantomeno dovrebbero) essere sempre il porto sicuro dove rifugiarsi, il luogo dove sentirsi accolti e le braccia da cui essere protetti e coccolati”.

Giulia Salemi accoglie il pensiero della diva e famosa attrice e risponde sinteticamente con assenso: “Vero, saggia Sandra”.