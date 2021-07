Glee, Cory Monteith ci lasciava otto anni fa: a distanza di tutto questo tempo, nessuno lo ha dimenticato. Il tributo di Lea Michele sui social

Oggi sono otto anni che Cory Monteith, l’attore protagonista della fortunata serie tv Glee, è scomparso all’improvviso. A distanza di tutti questi anni non è ancora stato dimenticato e mai lo sarà: i suoi fans lo ricordano ancora oggi con affetto, pubblicando qualcosa ogni anno quando il 13 luglio ricade l’anniversario della sua morte. Era un ragazzo buono, simpatico e pieno di talento, e ha lasciato un grande vuoto nel cuore di chi gli voleva bene.

Glee: oggi sono otto anni senza Cory. L’omaggio di Lea

Tra queste persone c’era sicuramente Lea Michele, sua compagna di lavoro ma anche di vita. I due, infatti, si erano follemente innamorati proprio come i loro personaggi e Cory ha trascorso gli ultimi anni della sua vita proprio insieme a lei. Avevano deciso di sposarsi e mancava oramai appena un anno al loro matrimonio, quando quella mattina è arrivata la tragica notizia. A distanza di otto anni, Lea oggi è sposata con un altro uomo da cui ha da poco avuto un figlio, ma Cory avrà per sempre un posto speciale nel suo cuore e ogni anno pubblica un suo ricordo per omaggiarlo. Quest’anno, una foto risalente ad un tour di Glee, dove Cory indossava i panni del suo personaggio.

Pochi giorni fa è stato anche il primo anniversario della morte di Naya Rivera, che invece è scomparsa mentre era in barca al lago con il suo bambino.