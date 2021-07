Ieri e Oggi: come è cambiata Elisabetta Gregoraci, la showgirl calabrese che ha conquistato il cuore di tutti gli italiani

Elisabetta Gregoraci, la splendida ex gieffina che ha conquistato il cuore degli italiani, nasce a Soverato (Catanzaro) nel 1980. La sua carriera nel mondo televisivo inizia quando, nel 1997, viene eletta “Miss Calabria” all’interno del concorso di “Miss Italia”: il titolo le permetterà poi di aggiudicarsi la finale a Salsomaggiore Terme. Pur classificatasi 24esima, la Gregoraci inizia proprio da quel momento a lavorare come modella per i più grandi marchi di moda. A distanza di oltre 20 anni, Elisabetta è cambiata moltissimo ed ha affrontato numerose vicissitudini nella propria vita. Ripercorriamo insieme i momenti salienti della carriera dell’amata showgirl.

Ieri e Oggi: come è cambiata Elisabetta Gregoraci – VIDEO

Dopo esser salita alla ribalta a seguito della partecipazione a “Miss Italia”, Elisabetta Gregoraci ha iniziato una carriera come modella, sfilando per le case di moda più famose del settore. La sua bellezza viene notata anche da Carlo Vanzina, che la scrittura all’interno del film “Il cielo in una stanza“ (1999): per la showgirl, si tratta della prima esperienza nelle vesti di attrice. Negli anni avvenire, l’ex gieffina si metterà alla prova anche in qualità di inviata, all’interno del festival “BravoGrazie” (2004), e in qualità di conduttrice, sia nel programma “Celebrity Bisturi!” che in “Battiti Live”.

Parallelamente, nell’estate del 2006, Elisabetta si guadagna le copertine di tutti i giornali per via della relazione con Flavio Briatore, l’imprenditore poi sposato nel 2008. I due, nonostante i 30 anni di differenza, accolgono nel 2010 il loro primo ed unico figlio, Nathan Falco Briatore. Il matrimonio tra Elisabetta e Flavio prosegue a gonfie vele fino al 2017, anno in cui la coppia comunica di aver richiesto la separazione consensuale. La Gregoraci, che di recente ha partecipato al “Grande Fratello Vip“, è divenuta oramai una vera star dei social.

Attraverso foto e pose da urlo che valorizzano il suo corpo esplosivo, forgiato dal crossfit e dagli allenamenti, Elisabetta è una bellezza che non teme rivali. Il suo seguito social, che annovera quasi 2 milioni di fan, non potrà che aumentare.