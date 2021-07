La splendida moglie dell’ex calciatore Francesco Totti è sempre più bella: i suoi tik tok fanno impazzire il web!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Su Tik Tok c’è stato un improvviso boom di utenti connessi: la bellissima conduttrice televisiva italiana, proprio due giorni fa, ha pubblicato un video che non è di certo passato inosservato…

Sono stati più di 7.000 i mi piace, oltre 110 i commenti e circa 300.000 le visualizzazioni del tik tok che ha spopolato in tutta Italia e non solo: il suo fascino, la sua bellezza, le sue curve ed il paesaggio intorno a lei hanno conquistato gli utenti del web!

Il suono utilizzato da Ilary si sposa perfettamente con l’atmosfera estiva e rilassante della ripresa: si tratta della fantastica canzone ‘Sunset‘ di Tobias Bergson.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Sei sempre nei miei sogni” Ilary Blasi: il bacio sulle labbra al sapore di pesca – FOTO

Ilary Blasi, il VIDEO piccante mentre esce dall’acqua: uno spettacolo impagabile!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Ilary Blasi, passeggiata a “Piazza di Spagna” posteriore unico e tanta sensualità – FOTO

Il grande amore del mitico ‘Pupone’, nella didascalia, ha scritto: “Paradiso relax“. Di seguito ha riportato alcuni ashtag perfetti per lo stile ed il contenuto del video: “#ilaryblasi“, “#estate2021“.

Il tik tok, oltre ad aver incantato il web per la bellezza di Ilaria Blasi, ha anche suscitato negli utenti una gran voglia di mare e di vacanze!

Ecco alcuni esempi dei commenti più belli scritti dai fan: “Sei bellissima, beato tuo marito“, “Il paradiso è lei“, “Che spettacolo“, “Bella e atletica“, …

Tra i commenti degli utenti, però, non sono mancate le critiche e i messaggi cattivi o poco cortesi scritti dagli haters. Eccone alcuni tra i più taglienti: “Solo loro possono arrivare a riva con la barca a motore… da sequestro“, “La plastica non si butta in mare“, “Che agilità! Sembra mia nonna“, oppure “Mangia qualcosa“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Nonostante le critiche, la bellezza della showgirl brilla di luce propria: il bikini nero e celeste le risalta la magnifica siluette!