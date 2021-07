Lunedì sera (12 luglio) una deflagrazione ha devastato la clinica al-Hussein di Nassiriya, nel sud dell’Iraq.

Lunedì sera 12 luglio un incendio è divampato all’interno dell’unità Covid dell’ospedale al-Hussein di Nassiriya, nel sud dell’Iraq: almeno una sessantina di persone hanno perso la vita. Non è la prima volta che si menziona lo Stato dell’Asia occidentale in associazione a incidenti simili. Lo scorso aprile 2021 una clinica di Baghdad è stata devastata da una violenta deflagrazione, anch’essa probabilmente causata dall’esplosione di alcune bombole di ossigeno. Il bilancio del disastro segnò 82 vittime e almeno 100 feriti. L’ultimo bollettino dell’incendio di Nassiriya riporta finora 64 decessi, di cui solo 39 identificati.

Iraqi health officials and police said on Monday at least 44 people were killed and over 67 injured in a fire likely caused by an oxygen tank explosion at a coronavirus hospital in Iraq’s southern city of Nassiriya. pic.twitter.com/8tX56QSNCv

