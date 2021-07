Una 33enne è stata arrestata dopo la morte di una donna, deceduta in seguito ad un incendio divampato in un appartamento di Manchester, in Inghilterra.

Durante la scorsa notte, uno spaventoso incendio è scoppiato in un appartamento di Manchester. All’interno della casa si trovava una donna che purtroppo non è riuscita a mettersi in salvo ed ha perso la vita. Sul posto sono intervenute le squadre di emergenza ed i vigili del fuoco che purtroppo non hanno potuto far nulla per la vittima. La polizia, che sta ora indagando sul caso, ha arrestato una 33enne con l’accusa di omicidio.

Inghilterra, donna morta in un incendio all’interno di un appartamento: arrestata una 33enne

Tragedia durante la scorsa notte, tra lunedì 12 e martedì 13 luglio, a Manchester, in Inghilterra.

Una donna, di cui non è stata resa nota l’identità, è morta in seguito ad un incendio divampato all’interno di un appartamento intorno alle 2:30. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati diversi mezzi dei vigili del fuoco ed i paramedici. Domate le fiamme, i pompieri hanno rinvenuto il corpo della vittima, di cui è stato possibile solo dichiararne il decesso.

Leggi anche —> Devastante incendio in un edificio: morto bambino di 9 anni, tre feriti

Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato il rogo e le autorità locali hanno aperto le indagini per ricostruire l’accaduto. La polizia inglese, scrive la stampa locale tra cui la redazione del sito Manchester Evening News, ha arrestato una donna di 33 anni con l’accusa di omicidio. Al momento la 33enne si trova in custodia e nelle prossime ore verrà interrogata dagli investigatori che si stanno occupando degli accertamenti.

Leggi anche —> Incendio nell’unità Covid dell’ospedale: 64 morti – FOTO

Il sovrintendente investigativo Amber Waywell, riporta il Manchester Evening News, ha rassicurato i cittadini e soprattutto i residenti in zona affermando che si tratta di un episodio isolato e la polizia sta svolgendo tutte le indagini sulla morte della donna.

La polizia ha poi lanciato un appello chiedendo a chiunque possa avere informazioni in merito di farsi avanti contattando le forze dell’ordine.