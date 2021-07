“Unica nella tua bellezza”, Isabella Ferrari come una sirena nel suo angolo di paradiso – FOTO

Isabella Ferrari ha condiviso una serie lunghissima di foto mentre è al mare ad Amalfi, un angolo di paradiso per lei e per tutti i comuni mortali che hanno il piacere di andare in Costiera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabella Ferrari (@isabellaferrarireal)

L’attrice Isabella Ferrari si sta godendo le meritate vacanze in terra napoletana: è infatti ad Amalfi, nella costiera che prende l’omonimo nome, una delle meraviglie naturali più belle d’Italia. Per rendere partecipi i suoi follower su Instagram di tanto splendore riferito sia alla costa amalfitana che a lei stessa ha pubblicato sul social network ben 8 foto. Nel primo scatto è ritratta la 57enne di Ponte dell’Olio in Emilia Romagna mentre è distesa su una barca e si gode sole e la vista del mare tutt’intorno a lei mentre guarda l’orizzonte.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Belén Rodríguez, mamma per la seconda volta: il dolcissimo VIDEO su TikTok con Luna Marí

Isabella Ferrari, le otto foto di incanto su Instagram

Per vedere Isabella Ferrari in bikini vai su Successivo