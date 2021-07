Jasmine Carrisi presenta il fidanzato ai genitori: la reazione di Al Bano

La bellissima figlia di Loredana e Al Bano è stata tra i volti di “The Voice Senior” assieme al padre, ora è innamoratissima e felice. Sapete chi è il fidanzato?

Classe 2001, la giovane figlia di Loredana Lecciso e Al Bano non è più una bambina ma una donna che sta prendendo il volo nel mondo dello spettacolo. Assieme al padre abbiamo visto Jasmine nelle vesti di giudice nello show “The Voice Senior” dove ha dimostrato a tutti quanto vale come professionista in campo musicale.

La figlia di Albano però ha già avuto modo di mettersi in mostra anche nel mondo del cinema grazie alla partecipazione nel film “La dama e l’ermellino” dove ricopriva i panni di Isabella d’Aragona.

Bella e spigliata Jasmine è anche molto innamorata e le foto lo dimostrano. Chi è la dolce metà della ragazza e come ha reagito il papà quando lo ha conosciuto?

Jasmine Carrisi fa felice papà Al Bano, chi è Alessandro Greco

Sembra che la cantante sia insieme al suo Alessandro Greco da febbraio 2020 come abbiamo avuto modo di vedere dalle foto pubblicate dal lei sul suo profilo Instagram.

Sono abbracciati e sorridenti tra le piante di ulivo della tenuta a Cellino San Marco dove hanno anche trascorso alcuni mesi di lockdown insieme. Alessandro è pugliese come Jasmine Carrisi ed è anche un suo coetaneo. Sembra si siano conosciuti proprio tra i banchi di scuola

Da quanto dichiarato proprio da Jasmine, il papà ha accolto a braccia aperte il giovane Alessandro con cui è andato subito d’accordo.

Prima di questa relazione in molti volevano la giovane vicina al figlio di Biagio Antonacci, fake news smentita però proprio dalla diretta interessata che si è palesata con le foto insieme al bel Greco che a quanto pare non fa parte del mondo dello spettacolo come lei e la sua famiglia.