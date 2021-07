La bella moglie di Ciro Immobile, ha condiviso una foto insieme ai suoi figli con la maglia degli azzurri per festeggiare

Jessica Melena festeggia il marito e la vittoria dell’Italia agli Euro 2020 indossando la maglia della nazionale insieme ai tre figli. Il piccolo Mattia, l’ultimo arrivato, Michela e Giorgia. Nella didascalia poi scrive semplicemente: “Campioni”, non servono infatti altre parole per descrivere una vittoria tanto voluta e festeggiata da tutti gli italiani. Nelle stories poi la Melena ha anche scritto una dedica al marito per la vittoria dicendo che ha avuto momenti in cui voleva mandare tutto all’aria ma poi tenendo duro il risultato è arrivato e che risultato, campioni d’Europa.

Jessica Melena tifosa sfegatata del calcio

La Melena da quando è la moglie di un calciatore si è appassionata molto al calcio, emblematica infatti la sua esultanza per la vittoria degli Euro 2020 domenica sera. Ha ripreso con il telefono se stessa mentre gridava e saltava, poi ancora in macchina in giro per la città a festeggiare. Diverse volte la Melena si è ripresa durante le partite del marito e il suo tifo appare sfegatato. Quando il marito sbaglia lei lo rimprovera ma quando segna lo acclama come un dio. In questi Euro 2020 come sempre lei ha sostenuto il marito e lo accompagnato in questo splendido viaggio, che è terminato con una vittoria per tutto il paese.

Già alla vittoria contro la Turchia, la Melena si era immortalata allo stadio con la maglia della nazionale e aveva scritto: “Gol e assist grande amore mio e che emozione tornare qui”. Non tarda ad arrivare la risposta di Immobile: “Vita mia”. Un bel cambiamento per una che il calcio non lo conosceva nemmeno, lei stessa lo aveva raccontato in un’intervista. Conosceva solo qualche nome dei Big come Del Piero. Inoltre quando si è fidanzata con Ciro, il padre era contrariato perché non si fidava dei calciatore e voleva che la figlia studiasse. Lei però sin da subito ha avvertito qualcosa di speciale, tanto è vero che è rimasta incinta dopo pochi mesi e ha seguito Ciro ovunque.

I due sono una coppia bellissima, innamorati sempre di più e con qualche gelosia di lui che a volte movimenta il rapporto. Anche Le Iene conoscendo questo lato di Ciro avevano organizzato uno scherzo facendogli credere che la moglie avesse uno spasimante. Il calciatore ovviamente è apparsa preoccupato e infastidito. Ma alla fine fortunatamente era solo un brutto scherzo.