Le Donatella, Giulia Provvedi ed il VIDEO che diffonde il buonumore

Giulia Provvedi de Le Donatella ha postato un video – subito virale – che diffonde il buonumore sul web.

Periodo intenso per Le Donatella, il duo musicale infatti ha appena sfornato un nuovo singolo “Moralisti su Pornhub” un titolo già di per sé provocatorio e che ben rispecchia il modo di essere delle gemelle Provvedi.

Giulia e Silvia infatti hanno preparato un videoclip perfettamente in linea con il testo della canzone, una hit orecchiabile. Un’occasione altresì per ammirare la bellezza sbalorditiva e seducente delle sorelle. Qualcuno non avrebbe colto il senso del videoclip ed ha attaccato le cantanti per la scelta fatta, ma ne parleremo meglio dopo.

Le Donatella, Silvia Provvedi ed il video che mette buonumore

Giulia Provvedi, attivissima sui social spiega in chiave ironica un antico luogo comune, ovvero quello secondo la quale le bionde sarebbero stupide. Fogli in mano e davanti alla telecamera smentisce quanto concepito ormai dalla società. Ovviamente non poteva non scherzarci su Giulia, la quale pur essendo bionda utilizza una chiave autoironica apprezzata dal web.

I fogli con le varie frasi infatti che dovrebbero essere ben in vista in realtà vengono poste sul divano sbagliando l’inversione del messaggio e lasciando visibile solo la prima pagina. I fans hanno preso benissimo questo video tanto da elogiare la sorella Provvedi che appare in versione casual e bellissima.

Minigonna beige, maglietta con nodo frontale sulle tonalità del marrone, viso poco truccato e capelli raccolti in una tenera treccia: puro incanto, anche acqua e sapone.

“DOPO AVERCI CENSURATE SIAMO TORNATE💃😉😱 FUORI IL VIDEOCLIP DI “MORALISTI SU PORNHUB” SU YOUTUBE 👊 LINK IN BIO” una parte del video che si preannuncia esplosivo. I fans già lo amano ma qualcuno avrebbe sollevato una critica.

Niente ,oramai alle provocazioni si risponde solo mostrando ancora di più tette e culi come se non ci fosse un domani” un attacco a cui hanno risposto i sostenitori delle sorelle più provocatorie che mai.