Love Island Italia, Wolf e Rebeca si separano? L’annuncio sui social

È trascorsa poco più di una settimana dalla fine di Love Island Italia, dove Wolf e Rebecca hanno trionfato aggiudicandosi il montepremi finale, una vacanza insieme e infine un partner per la vita. Per loro è stato praticamente amore a prima vista e sono riusciti ad arrivare insieme fino alla fine, battendo tutti gli ostacoli e facendo breccia nel cuore dei telespettatori che hanno fatto il tifo per loro per tutto questo tempo.

Love Island Italia, per Wolf e Rebecca è arrivato il momento di separarsi

Dopo la fine della vacanza, sono ritornati in Italia. Non sarà facile separarsi dopo tutto questo tempo passato insieme, infatti Rebecca sta già pubblicando qualche video e foto ricordo di questi giorni. In macchina e in viaggio verso casa, si è lasciata andare a qualche riga dove ha annunciato il suo ritorno, affermando che sarà strano dopo tutto questo tempo e dopo tutto quello che è successo fare rientro. Lei e Wolf comunque si vedranno prestissimo: infatti la famiglia di Rebecca ha intenzione di portarlo giù in Calabria insieme a loro per le vacanze estive.

Intanto questa sera su Real Time andrà in onda la replica della finale: i “lovers” che sono tornati a casa avranno modo di rivivere le emozioni di quella magnifica serata.