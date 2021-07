Margherita Vicario è una cantautrice ed attrice molto stimata nel panorama artistico italiano. La donna nel corso degli anni ha emozionato milioni di fan con le sue parole e le sue melodie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Margherita Vicario (@margheritavicario)

Margherita Vicario è una giovane donna di 33 anni che si è imposta con coraggio e fermezza nel panorama musicale italiano. La sua passione per questo mondo nasce quando la cantautrice era ancora una ragazzina, negli anni ha studiato molto per raggiungere la vetta della musica italiana.

Si è laureata nel 2009 all’Accademia europea di arte drammatica ed ha subito iniziato a recitare in diverse fiction, in contemporanea ha approfondito la sua passione per il canto. Diventata matura vocalmente ha scritto ed interpretato alcune colonne sonore di film e serie televisive.

La sua bravura, la sua tenacia e la sua volontà le hanno permesso di spiccare il volo e di diventare una delle artiste più apprezzate in Italia e non solo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Adriana Volpe, il bikini si sposta ed è subito magia. La FOTO stimola la fantasia

Carrellata di foto, fan in delirio per Margherita e Francesco Coppola

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Margherita Vicario (@margheritavicario)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> “Risvegli anche i morti” Guendalina Tavassi, il costumino tigrato fa impazzire e lo slip scende nel punto giusto – FOTO

Francesco Coppola è il fidanzato di Margherita, i due stanno insieme da un pò e condividono la passione per la musica e per i cortometraggi, infatti Francesco è il regista di alcuni videoclip della cantante.

Margherita ha postato sul suo profilo Instagram seguito da 158 mila follower una carrellata di foto e video con il suo amore. Le immagini hanno suscitato la tenerezza dei fan che hanno commentato con dolci parole e riempito di cuoricini il post.

I due sembrano molto presi l’uno dall’altra, infatti diversi sono i post dove viene esternato il loro amore forte e consolidato. Sono degli spiriti liberi che vivono senza troppi problemi quotidiani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Margherita Vicario (@margheritavicario)

Francesco è un valido supporto per la realizzazione di Margherita che con la sua splendida voce riesce ad emozionare intere platee. La cantante al momento è a lavoro per nuovi progetti, a breve ne vedremo sicuramente delle belle.