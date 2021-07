“Mr Wrong” anticipazioni 13 luglio: Ezgi ed Ozgur finiscono in carcere

Eccoci con l’appuntamento settimanale di Mr Wrong, la serie turca che andava in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14:45 sulla Mediaset. Andiamo a vedere le anticipazioni della prossima puntata in prima serata

Questa sera andrà in onda un episodio di Mr Wrong. La serie tv si sta avvicinando alla fine e adesso non ci resta che capire cosa il destino ha il riservo per Ezgi ed Ozgur, che sono sempre più innamorati e più vicini. Gli ultimi episodi sono stati spostati in prima serata e Brave and Beautiful ha preso il suo posto ogni pomeriggio alle 14:45. Cosa succederà nella puntata che, invece, andrà in onda questa sera?

Mr Wrong, anticipazioni della prossima puntata della serie turca

Ezgi è stata accusata di frode aziendale ed è finita in prigione a causa di Serdar, che si professa innocente indicando Tolga e Irem come complici di Ezgi. Ozgur invece, per stare vicino alla sua fidanzata, si prende tutta la responsabilità. Trascorrono insieme la notte in prigione e i due vengono scagionati grazie all’intervento di Serdar, che fa credere di essersi pentito avendo denunciato alla Polizia le colpe di Irem. L’intento di Serdar è quello di apparire come un eroe agli occhi di Ezgi per poterla riconquistare, e nel frattempo mette in difficoltà Ozgur organizzando una serie di incidenti che vanno ai danni del suo locale.

Serdar rivela ad Ezgi di avere in mano le prove del coinvolgimento di Tolga nell’acquisizione del locale, invitandola a fornire queste prove ad Ozgur così che lui possa riprendersi il suo locale ricattando Tolga. Ezgi, però, si rifiuta di farlo.