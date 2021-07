Ornella Muti, una delle attrici più belle del cinema italiano, viene attaccata pesantemente sul web. Interviene Naike.

Quando pensiamo Ornella Muti ci viene in mente una bellezza che non passa mai con gli anni. E questa foto lo dimostra chiaramente: un primo piano che coglie perfettamente la bellezza senza tempo della Muti. Capelli biondi sciolti, poco make-up che la rende comunque una femme fatale.

Mascara per accentuare quegli occhioni azzurri che continuano a far sognare gli italiani e delle labbra rosso fuoco a contrasto con la carnagione chiara. “Sarai sempre bella la tua età non sconfiggerà mai la tua dolce bellezza” sotto al post si leggono numerosi commenti di ammirazione per la donna.

Ornella Muti, il VIDEO di risposta alle polemiche subite dall’attrice

