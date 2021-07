Rossella Fiamingo continua a conquistare tutti. La sua simpatia, la sua professionalità e la sua bellezza ne hanno fatta di strada a colpi di scherma.

Rossella Fiamingo è una stella dello sport italiano, è una schermitrice specializzata nella spada, nel tempo ha fatto sognare l’Italia a colpi di spadino e vittoria dopo vittoria si è imposta nel panorama sportivo nazionale.

Rossella ha brillato a Rio 2016 conquistando l’argento (prima medaglia olimpica femminile) e si è aggiudicata un bis con l’oro ai Mondiali di scherma nel 2014 e nel 2015. La sportiva è fidanzata dal 2010 con Luca Dotto, anche lui uno sportivo campione di nuoto.

La coppia è molto affiatata anche se per un pò ha vacillato, Luca l’avrebbe tradita e l’intesa è stata ritrovata solo dopo alcuni anni.

Rossella Fiamingo, la bellissima italiana campionessa di scherma

La bellissima e dolcissima Rossella è molto seguita sul web, soprattutto su Instagram, dove vanta un seguito di 280mila follower. Tutti sono appassionati delle sue eroiche imprese e non smettono mai di supportarla in ogni momento.

La sportiva utilizza molto i social e su Instagram posta spesso fotografie, video e stories. I suoi fan non la lasciano mai sola e commentano ogni suoi post, la sua vetrina virtuale è molto curata, ogni foto un successo ed un motivo per sostenere ed elogiare la sportiva.

Poco fa ha postato una nuova foto, in tuta tre pezzi con lo stemma dell’Italia sul petto, “Vi piace ” chiede Rossella, ed i fan non possono far altro che rispondere in maniera affermativa.

Rossella oltre ad essere una sportiva nata è anche una bellissima ragazza, il suo viso angelico, i capelli lunghi ed il fisico perfetto fanno di lei una vera influencer. Infatti molto spesso sponsorizza prodotti e scatti alcune foto per degli shooting.

La sportiva è una ragazza semplice che sa godersi la vita, ama la semplicità delle piccole cose e fa di tutto per restare sempre se stessa.