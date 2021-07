Zodiaco, i segni più precisi che finiscono per essere fin troppo puntigliosi

Alcuni segni zodiacali rischiano di trasformare il pregio dell’essere precisi in un difetto, finendo per diventare troppo puntigliosi

Puntualità e precisione rientrano senza dubbio in quelli che possono essere definiti pregi. Arrivare in orario a un appuntamento, consegnare un progetto in tempo e non vivere costantemente con la testa fra le nuvole. Si tratta di aspetti che vengono considerati delle qualità da possedere. Come in tutte le cose però è bene non esagerare perché si potrebbe finire per capovolgere la situazione.

Le persone fin troppo precise, che tendono a intervenire per correggere le altre persone o che si lamentano in continuazione, non vengono viste con altrettanto gradimento. Secondo gli astrologi anche i segni zodiacali giocano la loro parte in tutto questo. Scopriamo perché.

I segni zodiacali troppo puntigliosi

In questa categoria troviamo il segno del Toro che risulta essere particolarmente puntiglioso. Troverà sempre qualcosa da ridire in qualsiasi situazione e non si tirerà indietro quando ci sarà da intervenire a riguardo. Anche quando non ce ne sarebbe motivo per lamentarsi il Toro lo troverà, finendo così per infastidire le “vittime” delle sue annotazioni.

Poi troviamo il segno della Vergine, forse il più sospettabile di tutti. Un segno che non nasconde la propria rigidità e la sua mania del controllo lo porterà a prestare attenzione a ogni minimo dettaglio. Se questo atteggiamento può portare dei vantaggi in determinate situazioni -come sul lavoro, con una precisione del tutto infallibile- in altri casi potrebbe trasformarsi in un vero incubo. Farà scenate per delle piccolezze, come una dimenticanza o un ritardo, andando a risultare particolarmente pesante.

Tra i segni più puntigliosi troviamo anche il Sagittario, sebbene riesca a esserlo in maniera più discreta rispetto ai precedenti. Nonostante sia un segno particolarmente amabile questo non significa che non abbia dei difetti. Uno di questi è proprio la sua precisione, che finisce per diventare una sorta di ossessione. Ogni cosa deve essere fatta come si deve e al primo sgarro sarà pronto a lamentarsi a riguardo.

Infine c’è il Capricorno, uno dei segni più testardi dello Zodiaco. Questo, unito a una puntigliosità quasi estrema, porterà le persone che lo circondano a perdere la pazienza. Il Capricorno finisce per risultare quasi capriccioso poiché nulla sembra andargli mai davvero bene. Dinnanzi a uno sbaglio o anche solo a un’imprecisione potrebbe ingigantire i fatti, arrivando a puntare il dito verso gli altri in maniera aggressiva e fin troppo esagerata.