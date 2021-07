“Sei tutta di marmo”, Michelle Hunziker e il bikini che mette a dura prova le coronarie, unica – FOTO

Michelle Hunziker ha sfoggiato un bikini sensazionale nel bel mezzo di una tempesta: le curve della svizzera hanno incantato tutto il popolo del web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

A 44 anni, Michelle Hunziker è una delle bellezze maggiormente apprezzate della televisione italiana. La conduttrice svizzera, confermata ancora una volta all’interno del noto tg di “Striscia la Notizia“, ha colpito il pubblico non solamente tramite la propria indiscussa professionalità, ma anche attraverso un temperamento solare e vivace che l’ha resa, ormai da tanti anni, uno dei volti più amati dagli italiani. Sui social, i fan che la seguono e la apprezzano sono quasi 5 milioni. Proprio a loro, Michelle ha voluto mostrare la propria, irrefrenabile follia: la fotogallery in costume e nel bel mezzo di una tempesta ha sconvolto tutti.

“Sei di marmo”, Michelle Hunziker e il bikini che mette in mostra le grazie – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

La solarità e la simpatia di Michelle Hunziker sono le doti che, a primo impatto, maggiormente emergono della conduttrice, oltre all’indiscussa bellezza. La mamma di Aurora Ramazzotti, 44 anni quest’anno, non ha perso lo spirito e la spontaneità che la fanno sembrare un’adolescente a pieno titolo. Quest’oggi, la Hunziker ha postato una fotogallery davvero imperdibile, che ha immancabilmente suscitato le reazioni dei fan.

“Quando si prepara una tempesta… molti corrono a riparo…dal lato opposto una pazza svizzera corre in spiaggia il prima possibile per non perdersi lo spettacolo gratuito più f**o dell’universo!“: così ha esordito Michelle, che si è lasciata immortalare sotto la pioggia. La conduttrice si diverte a correre sul bagnasciuga e ad osservare il mare in tempesta, non mancando di sfoggiare tutte le proprie grazie con disinvoltura. Il bikini verde, che valorizza il suo corpo da urlo, è stato acclamato da tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

“Sei tutta di marmo“, si è complimentato un utente, rapito dalla sensualità di Michelle. Allo stato attuale, la foto ha già conquistato oltre 100mila likes.