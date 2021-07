“Sex and the City”: ritorno sul set, tutte le novità della stagione in arrivo

ll revival di “Sex and the City” sta per sbarcare sugli schermi. Dopo 20 anni, sul set si lavora a 10 nuovi esclusivi episodi.

Moda, amore, romanticismo ed intrighi unici. “Sex and the city” ha segnato intere generazioni rimaste incollate sugli schermi grazie alle avventure di quattro amiche di Manhattan. Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Samantha Jones e Charlotte York sono diventati personaggi iconici conquistando nel tempo un successo planetario grazie alla loro verve e ai loro look eccentrici.

Nata nel 1998, la serie è stata trasmessa in tutto il mondo per un totale di sei stagioni e due film a cui, dopo venti anni di stop, si aggiunge un nuovo capitolo.

Questa volta le protagoniste newyorkesi sono pronte a mostrarsi in una versione più adulta ai loro fan. Tantissima l’attesa per l’arrivo del revival della serie intitolato “And Just Like That”, nome ispirato alle tipiche chiose di Carrie al termine di ogni episodio. In queste ultime settimane sono state avviate le riprese e su Instagram sono stati condivisi nuovi scatti inediti delle attrici sul set.

Sex and the city: grandi novità per la nuova stagione

Saranno 10 gli episodi, di mezz’ora ciascuno, del revival di “Sex and the City”. Solo pochi giorni fa sul profilo Instagram di Sara Jessica Parker è apparso uno scatto dal set in cui si mostra al fianco delle colleghe. Se nella serie le vicende ruoteranno intorno alle vite di Carrie, di Miranda e Charlotte, interpretate rispettivamente dalla Parkek, da Cynthia Nixon e Kristin Davis, esce invece dalla scena l’attrice Kim Cattral, interprete della colorita Samantha. La scelta dell’attrice sembra essere motivata, secondo le indiscrezioni, da tensioni con le altre colleghe. In merito alla sua mancanza nella serie sarà raccontato un suo trasferimento.

Nonostante il dispiacere per quest’assenza, i fan non stanno più nella pelle per scoprire le nuove avventure delle protagoniste. Nelle scatto apparso sui social si mostrano stilose, come al loro solito, e super giovanili nonostante i loro cinquanta anni. Nelle puntate immancabile inoltre la presenza di Big, l’amore di una vita di Carrie, di Steve, marito di Miranda e Harry, consorte di Charlotte. In scena entra anche il nuovo personaggio di Che Diez, conduttrice di un podcast che vede sovente protagonista Carrie.

Oltre agli intrighi amorosi e gli intrecci delle vite dei personaggi, la serie toccherà tematiche attuali come quella della pandemia.

Per quanto riguarda i costumi non sarà presente la famosa stylist Patricia Field, in quanto impegnata nelle riprese di “Emily in Paris”. Al suo posto Molly Rogers.

Per quanto riguarda l’uscita degli episodi non è ancora stata ufficializzata una data anche se secondo alcune indiscrezione la messa in onda delle puntate potrebbe avvenire dopo la metà nel 2022.