Madre e figlia trovate morte in due luoghi differenti: è giallo

I cadaveri di un’anziana madre e della figlia 56enne sono stati ritrovati a poche ore di distanza e in due luoghi differenti a Lentini (Siracusa).

Giallo a Lentini, in provincia di Siracusa, dove una donna di 89 anni e la figlia di 56 sono state ritrovate senza vita a distanza di 24 ore. Il corpo della 56enne è stato rinvenuto in avanzato di decomposizione all’interno di un’abitazione nella giornata di venerdì. A lanciare l’allarme alcuni vicini preoccupati dal forte odore che proveniva dall’appartamento.

A poche ore di distanza, nella notte tra sabato e domenica, è stato trovato il cadavere della madre in un deposito abbandonato. Dai primi accertamenti, i due decessi risalirebbero a circa dieci giorni prima, ma rimangono da chiarire le cause.

Siracusa, madre e figlia trovate morte a poche ore di distanza e in due luoghi differenti: è giallo

Sono in corso le indagini per capire cosa sia successo alle due donne ritrovate nei giorni scorsi senza vita a Lentini, comune in provincia di Siracusa.

Si tratta di Francesca Oliva di 89 anni e della figlia 56enne Lucia Marino. Secondo quanto ricostruito sino ad ora, come riporta la redazione di Fanpage e la stampa locale, nella giornata di venerdì scorso, 9 luglio, alcuni vicini di casa avevano chiamato le forze dell’ordine dopo aver sentito un forte odore provenire dall’appartamento, dove madre e figlia vivevano.

Leggi anche —> Donna uccide il marito e confessa ai carabinieri il movente del delitto

Sul posto sono arrivati i carabinieri che, una volta fatto ingresso nell’abitazione, hanno rinvenuto il corpo della 56enne in avanzato stato di decomposizione. Non trovando in casa l’anziana madre, i militari dell’Arma hanno avviato le ricerche, conclusesi alcune ore dopo, nella notte tra sabato e domenica, con il ritrovamento del corpo dell’anziana in un deposito abbandonato in via Morganzi. Anche in questo caso, scrive Fanpage, il cadavere era in avanzato stato di decomposizione. Secondo i primi esami medico-legali, i decessi di madre e figlia risalirebbero a circa dieci giorni prima del ritrovamento.

Leggi anche —> Tragedia in un’abitazione: bambina muore all’interno di una piscina gonfiabile

Sul caso sono state avviate le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa, che dovranno risalire alle cause della morte e capire perché i due cadaveri si trovassero in due luoghi differenti. A fornire maggiori dettagli potranno essere le autopsie, già disposte dall’autorità giudiziaria.