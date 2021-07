Veronica Ruggeri, come la Sirenetta dei nostri giorni, esce dall’acqua e incanta tutti. Bellissima e riccissima.

Veronica Ruggeri, una delle “Iene” più amate della televisione italiana, si gode dei momenti di relax ma senza rinunciare agli impegni lavorativi e promozionali. La sua folta chioma infatti, da leonessa…da sempre ammirata ed apprezzata, ha fatto sì che la stessa venisse scelta come testimonial per Kerastase, brand leader nel settore della cura dei capelli.

Proprio con questa foto la stessa comunica il progetto lavorativo a cui ha preso parte, scegliendo per l’occasione un’immagine che rende giustizia alla sua bellezza naturale. La folta chioma rossa e riccia è ancora una volta protagonista sul social. Tantissimi i commenti per la Ruggeri.

Veronica Ruggeri, come una Sirenetta che esce dall’acqua

Veronica Ruggeri l’abbiamo vista spesso coinvolta in inchieste che hanno scosso l’opinione pubblica, ma bravissima ad affrontare anche temi più leggeri dimostrando di essere un’inviata preparata e competente. Ma Veronica è anche una bella ragazza e nonostante non la ostenti e non ne faccia uno stile di vita, tutti sono rimasti senza parole davanti a questa foto che ha subito riscosso successo.

Eccola al mare, precisamente in Puglia a godersi delle giornate di relax. Lei appare in forma smagliante, i ricci indomati…viso per nulla truccato e occhiali da sole scuri che ne occultano e proteggono lo sguardo. La Iena sta uscendo dall’acqua e questo permette di ammirarla in tutto il suo splendore; bikini verde acqua dal taglio semplice ma che si adatta benissimo con la sua carnagione e la chioma rossa.

Dal costume è possibile ammirare la stupenda fisicità, tanto che qualcuno avrebbe notato le curve generose occultate dal costume a fascia. I commenti su queste “abbondanze” arrivano subito. Ma qualcuno la paragona persino alla Sirenetta; Benedetta Mazza infatti scrive “La mia Sirenetta preferita”.

Tantissimi i commenti ricevuti altresì sotto il post che immortala Veronica mentre raccoglie i pomodori. “Viva la papapappa Col po-po-po-po-po-po-pomodoro 🍅🍅🍅 Oggi giornata a raccogliere pomodori💃🏽” scrive ed i followers la omaggiano con tantissimi emoji.