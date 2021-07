“Un Posto al Sole” anticipazioni 14 luglio: Filippo torna a casa

Un Posto al Sole, anticipazioni del prossimo episodio. Rossella finalmente si laurea e i suoi genitori le hanno organizzato una festa a sorpresa…

Siamo arrivati al terzo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole. Non sono stati degli episodi semplici per i nostri protagonisti di Palazzo Palladini: ognuno con i suoi problemi sta cercando di andare avanti. Fra intrighi, tradimenti e tanto altro, tutti si stanno preparando all’estate che sta per cominciare nella speranza di riuscire ad arrivarci al meglio. Per molti questo potrebbe essere molto complicato.

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Filippo si è risvegliato dall’intervento e ha avuto una brutta sorpresa: ha scoperto di aver perso la memoria, per l’esattezza ben dieci anni della sua vita. Dieci anni dove ha conosciuto Serena, l’ha sposata e ha avuto una figlia da lei. E un’altra che sta per arrivare. Nel prossimo episodio Serena porterà a casa Filippo, che verrà dimesso dall’ospedale, ma le cose potrebbero non andare così come le ha previste. Filippo non ricorda assolutamente nulla, casa sua è cambiata tanto in questi dieci anni ma soprattutto all’epoca non c’era una bambina che girava per casa e che chiedeva le sue attenzioni.

Intanto finalmente Rossella riesce a raggiungere l’importante traguardo della laurea, dopo tanti anni di studi e di sacrifici. Silvia e Michele le hanno organizzato una festa a sorpresa e questa occasione potrebbe servire ai due coniugi per riavvicinarsi dopo tutti questi mesi di crisi. Riusciranno a fare pace, e Silvia sarà capace di dimenticare il suo corteggiatore?