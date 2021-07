“Uomini e Donne”, l’annuncio clamoroso della dama: “Me ne vado”

“Uomini e Donne”, l’annuncio clamoroso della dama Roberta Di Padua: “Me ne vado, ma torno presto”. Cosa è successo?

Roberta Di Padua, protagonista indiscussa delle dinamiche del trono over, ha preso una decisione sicuramente inaspettata agli occhi dei fan. Attivissima su Instagram con le sue sponsorizzazioni e la sua attività di influencer, la dama di Cassino, 39 anni quest’oggi, ha voluto approfittare del compleanno per prendersi una pausa dai social. La Di Padua, che ha comunicato la sua scelta attraverso le stories di Instagram, ha anche chiarito di voler tornare al più presto, e con maggior carica rispetto a prima. Gli utenti, allo stato attuale, non possono far a meno di domandarsi cosa sia successo alla bellissima dama.

Da un po’ di tempo, Roberta Di Padua sembrava manifestare un sentimento di insofferenza nei confronti dei social. Proprio ieri, a ridosso del suo 39esimo compleanno, l’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri ha voluto comunicare ai fan un’importante decisione: la dama di Cassino, per un po’ di tempo, si prenderà una pausa dai social. Una scelta che la stessa Roberta ha definito “sofferta“: “Ci saranno delle persone che non saranno d’accordo, ma io me ne frego, vado dritta per la mia strada. Non si può piacere a tutti“.

Quello della Di Padua, tuttavia, sembrerebbe essere solo un arrivederci: “Torno presto, risolvo un po’ di cose e torno“. I fan, affezionatissimi a lei, si sono immediatamente chiesti per quale ragione Roberta abbia necessità di allontanarsi dai social. Le ipotesi, in questo momento, sono molteplici. Alcuni fan pensano addirittura che la dama non abbia ancora superato la turbolenta rottura con Guarnieri, che per Roberta è stata una persona decisamente importante.

Riccardo, dal canto suo, continua a vivere la propria vita tenendosi lontano da Instagram. A differenza della dama di Cassino, infatti, il cavaliere non è avvezzo alla condivisione della propria quotidianità tramite i social.