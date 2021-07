WhatsApp, con il prossimo aggiornamento novità super: funzione pazzesca

WhatsApp pronto al cambiamento. In arrivo qualcosa che nessuno avrebbe detto. Vuole accaparrarsi nuovi utenti

WhatsApp sempre più forte, innovativa e ricercata. Passano gli anni ma l’app di messagistica rimane in vetta ai download delle app, usata praticamente da tutti, giovani e meno giovani, per conversazioni private ma anche di lavoro.

Semplice, veloce ed intuita nel corso del tempo si è migliorata, aggiornata e rinnovata, rimanendo al passo con i tempi e cercando di rispondere alle esigenze degli utenti.

Non solo una semplice chat ma il vero motore della comunicazione 3.0 nell’epoca di internet e degli smartphone. Una piattaforma di riferimento di cui oggi non si può fare a meno per scambiare pensieri con gli altri, aggiornamenti, ricevere consigli ed offerte.

Superate alcune polemiche dei mesi scorsi, l’azienda gestita da Zuckeberg resiste e pare che ora sia pronta a lanciare un aggiornamento scoppiettate.

WhatsApp, ecco cosa ci riserva il futuro

WhatsApp sarebbe pronto a sganciare una bomba. Una novità che, se confermata, farebbe balzare dalla sedia alcune grandi applicazioni che soprattutto negli ultimi tempi hanno rivoluzionato la tecnologia, accorciato le distanze e permesso di continuare ad incontrarsi virtualmente.

Secondo i rumors che circolano negli ultimi giorni, WhatsApp sarebbe pronto ad accaparrarsi una nuova fetta di mercato. Nuovi utenti che al momento usano soprattutto Google Meets, Zoom e Microsoft Teams. Strumenti questi che nel corso della pandemia hanno permesso di eseguire riunioni online quando incontrarsi, anche per questioni di lavoro, non era possibile.

Un modo che ha rivoluzionato il mondo del lavoro e che l’app di messaggistica più famosa al mondo vorrebbe far entrare nella sua cerchia. Come? Modificando le video chiamate di gruppo, che è già possibile fare, garantendo maggiore stabilità e permettendo di far connettere un numero maggiore di persone nello stesso momento.

Se tutto questo si realizzerà davvero l’app potrebbe accrescere sempre di più il suo pubblico proponendosi come via alternativa, funzionale e affidabile, per le riunioni di lavoro a distanza. Per ora si tratta solo di indiscrezioni, attendiamo comunicazioni ufficiali.