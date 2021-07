Adriano Celentano, chi è la famosa attrice con cui tradì Claudia Mori

Adriano Celentano e Claudia Mori sono una coppia ormai da 60 anni. Eppure, in passato, il Molleggiato tradì sua moglie proprio con una famosa attrice: il nome

La storia d’amore fra Adriano Celentano e Claudia Mori, che prosegue da quasi 60 anni, è una vera e propria favola agli occhi del pubblico che li segue fin dagli inizi. L’attrice e il cantante si conobbero sul set di “Uno strano tipo” nel 1963. Il Molleggiato, all’epoca fidanzato con Milena Cantù, sposò la Mori in gran segreto nel luglio dell’anno seguente, suggellando quello che sarebbe stato un rapporto destinato a durare per tutta la vita. Claudia e Adriano, che hanno formato una splendida famiglia assieme ai tre figli, hanno tuttavia affrontato degli alti e bassi tutt’altro che semplici. Quando il cantante tradì sua moglie, il matrimonio era sul punto di frantumarsi: chi è l’attrice che fece perdere la testa allo showman?

Adriano Celentano, tutto sulla famosa attrice con cui tradì Claudia Mori

Dopo essersi sposati in gran segreto nel 1964, Claudia Mori e Adriano Celentano ingrandirono la famiglia dando alla luce tre figli: Rosita (1965), Giacomo (1966) e Rosalinda (1968). I due, nel 1968, si erano anche autoproclamati “La coppia più bella del mondo“, come recita la famosissima canzone contenuta nell’album “Azzurro/Una carezza in un pugno”. Eppure, nel 1980, qualcosa fra la Mori e il Molleggiato sembrava essersi rotto definitivamente, e proprio a causa di una nota attrice.

All’epoca, Celentano era sul set de “Il bisbetico domato“, la pellicola che lo vide recitare al fianco di Ornella Muti. Tra i due, come il cantante rivelò solo in seguito, scoppiò una passione difficile da contenere, alimentata dalla crisi di coppia vissuta da Adriano. La Mori, che ha sempre giustificato il Molleggiato, non aveva esitato ad addossarsi la colpa dell’avvenimento: l’attrice disse infatti di aver fatto soffrire il marito a tal punto da causare l’avvicinamento alla Muti.

Ad oggi, dopo oltre 40 anni, Claudia e Adriano hanno dimostrato al mondo intero la forza del loro amore. Nonostante le difficoltà, il sentimento che li ha sempre legati ha prevalso, contro tutto e tutti.