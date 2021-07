Alessia Macari e il lieto evento. L’annuncio che scioglie il cuore ed una bellezza che supera ogni livello. La foto virale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Macari (@alessiamacari)

Alessia Macari, l’ex Ciociara di “Avanti un altro”, oggi seguitissima influencer, torna su Instagram e lancia un annuncio speciale.

Il messaggio inaspettato che scatena la reazione del pubblico: scioglie il cuore e catalizza l’attenzione tutta su di lei e il marito, il calciatore Oliver Kragl. Per loro la notizia più bella e inaspettata.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Meno male che non sono cardiopatico” Miriana Trevisan lascia tutti senza parole, il fisico è pazzesco – FOTO

Alessia Macari e la FOTO con il marito: l’annuncio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Macari (@alessiamacari)

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Appuntamento con Simona”, la Ventura in un luogo da sogno – FOTO

Cicogna in arrivo per Alessia Macari e il marito Oliver Kragl. Bellissimi i due, uno di fronte all’altro, si guardano innamoratissimi mentre lui gli accarezza il pancino. La foto è stata pubblicata oggi su Instagram in contemporanea con l’uscita del numero del settimanale Chi a cui la notizia è stata rivelata in anteprima.

Un evento che scioglie il cuore e che si racchiude in una valanga di auguri per i due. L’ex Ciociara di “Avanti un altro” e vincitrice del “Grande Fratello Vip” è al terzo mese di gravidanza e il nascituro sarà il primo figlio avuto dal marito.

Outfit sportivo per lui, abitino sexy per lei, in rosa in pandan con la coroncina di fiori che indossa sul capo. Sorriso a mille e una luce negli occhi mai vista prima. A corredo del post la Macari scrive soltanto “Mamma e papà”, e del resto non c’è bisogno di aggiungere altro.

Ancora sconosciuto il sesso del bebè ma la Macari a Chi ha dichiarato: “Il nostro desiderio era di chiamarla Luna, come la nostra cagnolina che non c’è più” ma a metterle i bastoni fra le ruote è arrivata Belen che “ha scelto questo nome e non voglio copiare nessuno” puntualizza Alessia.

Anche per il nome di un maschietto la Macari aveva le idee chiare ma di mezzo c’è sempre la showgirl argentina: “mi piace Thiago ma sembra il diminutivo di Santiago”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Macari (@alessiamacari)

Tutto da vedere dunque e mentre per lei arrivano auguri da tutte le parti, colleghi del mondo dello spettacolo Pamela Prati, Manila Nazzaro, Patrizia Pellegrini e fan, spicca tra tutti chi non si contiene nemmeno in questa occasione: “Mamma allattami”.