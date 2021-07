“Siete troppo belli”, Alice Campello e Álvaro Morata: il bacio acrobatico – VIDEO

Alice Campello e Álvaro Morata hanno condiviso un video sul profilo della modella in cui si danno un bacio acrobatico: bellissimi

Alice Campello è sposata con il campione spagnolo di calcio in forze alla Juventus ma in prestito dall’Atletico Madrid, Álvaro Morata. Sul profilo della modella è apparso un video in cui ci sono entrambi in spiaggia, in costume, mostrando fisici pazzeschi. I due sono uno di fronte all’altra si guardano, si sorridono e lei gli salta addosso e lo bacia appassionatamente, creando una clip molto tenera e dolce. Tanti sono stati i commenti al post, come quello di un utente che ha scritto: “Siete troppo belli” e in realtà sono davvero eccezionali insieme.

Alice Campello e Álvaro Morata: il video del bacio acrobatico

Ed ecco il video della coppia, felicemente sposata da quattro anni, con tanto di prole, tre splendidi figli: Leonardo (2 anni), Alessandro (2 anni) e il piccolo Edoardo di 9 mesi. Ultimamente però la serenità dei due sposi è stata turbata da alcuni messaggi ricevuti sui social molto offensivi rivolti ad Alice Campello, insulti e minacce, dopo la partita Italia-Spagna. Sia i tifosi azzurri che quelli iberici hanno trovato in lei un capro espiatorio per offenderla e denigrare soprattutto suo marito.

I supporter della “Roja” hanno offeso la moglie di Morata per la prestazione poco esaltante dell’attaccante durante i rigori e il match, sebbene il gol per la Nazionale spagnola sia stato proprio opera sua. Quelli italiani invece hanno offeso tutta la loro famiglia compresi i loro piccoli bambini perché lei ha postato il video del gol di Álvaro Morata. Commenti beceri di idioti seriali e odiatori che si nascono dietro a uno schermo.

La Campello ha fatto quindi bene a pubblicare questi insulti con tanto di nomi dei responsabili e scrivendo un lungo post, che inizia con queste parole: “Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero”.