“Zeus c’è la tua regina vieni quì”, Alice De Bortoli camicetta slim, gambe toniche e sotto il nulla: nuova candidata Miss Italia – FOTO

Alice De Bortoli, giovanissima web influencer ha lasciato tutti di sasso dopo l’ultima foto su Instagram da crepacuore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice De Bortoli (@alice.debortoli)

Tra le dive di Instagram più appetibili del momento c’è anche la giovanissima, Alice De Bortoli. La star del web e dei social network in generale ha alzato l’asticella della visibilità in un sol colpo.

Alice mira a crescere la sua notorietà tra jogging al parco e tuffi in piscina, ma non si limita soltanto a questo. La web influencer del momento è un’appassionata di moda e di bellezza e non a caso la vediamo spesso con piastre per capelli tra le mani e make-up per apparire la migliore.

Ad oggi la blogger sembra avere più di una certezza in tasca per il futuro, domani chissà, la potremmo vedere in qualche programma tv alla moda, che le dia la possibilità di esprimere ancor più i suoi desideri e arrivare a coronare un sogno

Alice De Bortoli in intimità su Instagram: come non l’avete mai vista prima

