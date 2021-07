Andrea Delogu, no al bikini sì al toppino a pois, curve esplosive e pancia piatta: “C’è chi zoomma lo stesso” – FOTO

Andrea Delogu annuncia un nuovo volume su Instagram ma il dettaglio delle forme non sfugge agli occhi dei fan: i dettagli.

La conduttrice radiofonica e scrittrice di fama nazionale, Andrea Delogu ha pubblicato di recente una foto su Instagram che ha fatto il pieno di likes.

Ogni giorno per lei è sempre il sole, grazie ad un sorriso radioso che fa innamorare a prima vista. Non a caso le sono stati attribuiti diversi flirt con personaggi noti del mondo dello spettacolo. Uno fra i tanti è il ballerino campano, Stefano De Martino, la cui presunta relazione segreta è stata smentita dalla diretta interessata con un “Siamo solo amici…”.

Andrea in effetti ha ben altre cose a cui pensare. Come la malattia invisibile della dislessia che cerca di nascondere con il suo inconfondibile sorriso, l’arma vincente della sua ascesa in tv e dietro alle quinte. Nell’ultimo scatto sul web pare che la radiofonista abbia cancella to in parte questo dolore

Andrea Delogu scalda i cuori degli appassionati con uno scatto sublime: “Non puoi fare altro che zoommare”

