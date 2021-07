“Beautiful”, anticipazioni puntata 15 luglio: il rancore di Sally

Beautiful, anticipazioni 15 luglio: Flo ha scoperto tutto. Sally tenta di giustificarsi e l’attacca duramente.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Flo sbirciare nel database della dottoressa Escobar e scoprire tutto sulle condizioni di salute di Sally. La stilista non è in fin di vita, ma ha ingigantito i sintomi di un crollo da stress per suscitare la compassione di Wyatt e convincerlo a tornare da lei. Furiosa, la Fulton è corsa dalla Spectra pretendendo delle spiegazioni. Nel frattempo Wyatt ha preso una decisione molto sospetta: allontanare Sally da casa sua per salvare la sua relazione con Flo. Lo Spencer giustifica la sua scelta sostenendo che Sally necessiti di cure adeguate e di una struttura che si possa occupare di lei nei suoi ultimi giorni di vita.

Beautiful, anticipazioni 15 luglio: Penny ha paura

Dalle anticipazioni americane sappiamo che Wyatt aggiornerà il padre Bill sulla situazione di Sally. Il ricco magnate si dirà molto colpito dal fatto che la Spectra sia ancora piuttosto bene e non in fin di vita, come si era prefigurato all’inizio. Bill rassicurerà inoltre il figlio, appoggiando la sua decisione di fare ciò che è meglio per la sua relazione con Flo.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Sally si difenderà dalle accuse di Flo sostenendo che è stata lei la prima a rovinare il suo rapporto con Wyatt. La Fulton si merita di perdere Wyatt come ha fatto lei in passato. Parallelamente, la dottoressa Penny Escobar comincerà a temere seriamente per la sua credibilità e la sua carriera professionale.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, giovedì 15 luglio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non è prevista alcuna pausa estiva.