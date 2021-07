Belen Rodriguez e “Tu si que vales”: al suo posto un nome bomba – FOTO

Belen Rodriguez ha partorito la notte tra l’11 e il 12 luglio la bellissima Luna Marí e non potrà esserci almeno per le prime puntate di “Tu si que vales”: al suo posto il grande personaggio

Da due giorni Belen Rodriguez è diventata mamma bis con la nascita di Luna Marí, secondogenita e sorellina di Santiago, il bimbo di sette anni, nato dal matrimonio con il suo ex marito Stefano De Martino. La showgirl quindi sarà fuori dai giochi per cause di forza maggiore e con l’inizio di “Tu si que vales” alle porte, comincerà, secondo “Tv Blog”, il 2 ottobre prossimo, c’è bisogno di un nuovo nome da affiancare al timone del programma insieme a quello di Alessio Sakara. Dal profilo Instagram di Rudy Zerbi, giudice del talent di Maria De Filippi, emerge quello che molto probabilmente sarà il nuovo volto della conduzione della trasmissione in assenza di Belen.

Il nuovo nome per la conduzione di “Tu si que vales” al posto di Belen Rodriguez

Ieri profilo Instagram di Rudy Zerbi è apparsa una foto in cui appaiono il giudice di “Tu si que vales”, Alessio Sakara, il conduttore, e la vincitrice di “Amici 20” Giulia Stabile. Non è ancora deciso però il ruolo che avrà la ballerina all’interno del programma targato Maria De Filippi visto che potrebbe essere sia la nuova conduttrice che un ospite speciale. Per scoprire di cosa si occuperà la 19enne nata da papà italiano e mamma spagnola bisognerà attendere nuovi risvolti e novità diffuse dagli stessi protagonisti dello show della Mediaset.

Giulia Stabile ha un bellissimo rapporto con Rudy Zerbi, visto che è stato anche coach dell’ultima edizione di Amici da lei vinta. Di sicuro il conduttore radiofonico e televisivo vede di buon occhio la partecipazione a “Tu si que vales” della ballerina.