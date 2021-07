Belen Rodriguez torna a casa dopo il parto. Santiago vede per la prima volta la sorellina: esplosione di affetto

Belen Rodriguez ha dato alla luce, lo scorso 12 luglio, la sua Luna Marie, la piccola nata dall’amore con l’hair stylist Antonino Spinalbese. Le immagini delle piccola dall’ospedale prima in braccio alla mamma e poi al papà hanno fatto il giro del web in pochissimo tempo.

Oggi la showgirl argentina dopo alcuni giorni in ospedale è tornata a casa. Ad attendere lei e la piccola di pochi giorn, il fratellino Santiago, il primogenito che Belen ha messo al mondo insieme al suo ex marito, Stefano De Martino. Il loro primo incontro è un’esplosione di dolcezza e la foto è diventata virale in un attimo.

Belen Rodriguez torna a casa, Santiago incontra la sorellina: la FOTO

