“Brave and Beautiful” anticipazioni 15 luglio: Suhan becca Cesur

Siamo al terzo appuntamento della settimana con Brave and Beautiful. Suhan becca Cesur durante il furto e lui prova a distrarla

Siamo al penultimo appuntamento della settimana con Brave and Beautiful, la nuova serie tv turca che sta appassionando i telespettatori italiani. Nel prossimo episodio vedremo Cesur intenzionato a riprendersi quadri di suo padre dai Korludag, e per far sì che questo accada, invia il complice Rifat a rubare il dipinto dei nonni di Suhan e la mattina dopo, quando tutti sono fuori, entrambi rientrano in casa per sottrarre gli altri quadri sostituendoli poi con altri che però sono falsi.

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

Proprio mentre Cesur e Rifat stanno per rubare i quadri che hanno intenzione di sottrrarre, Suhan torna a casa e li sorprende sul fatto. Cesur, per dare a Rifat tutto il tempo necessario di uscire senza farsi vedere, la bacia. Lei di questo n’è contenta e ricambia immediatamente il suo bacio. Rifat viene catturato dalle guardie dei Korludag e Cesur si inventa delle scuse. Suhan decide di credergli alla fine e, dopo avergli fatto qualche domanda per essere certa di quello che è accaduto, esce insieme a lui senza problemi e il pericolo per Cesur, anche questa volta, sembra essere rientrato di nuovo. Cesur è riuscito a cavarsela.

La polizia sta indagando sulla morte del dottor Nedim, quando trovano una copia della ecografia di Cahide nella sua auto ma col nome di Ayse Yildirim. A questo punto, Cahide prova a trarsi dall’impaccio dicendo di aver chiesto una copia per lei dato che è proprio lei l’infermiera che assisterà al parto.