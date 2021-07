La bella conduttrice televisiva ed ex modella si è superata con il suo ultimo post: si tratta di varie immagini scattate a Villa De Medici.

I post e le storie della fantastica quarantunenne sono come una droga per i fan: proprio tre ore fa, Caterina ha pubblicato alcuni video in cui mostra qualche esercizio a corpo libero svolto in casa.

Circa un’ora fa, invece, la conduttrice televisiva ha dato la buonanotte ai fan con un post a dir poco pazzesco: si tratta di alcune immagini scattate a Villa De Medici, la prima delle quali è una sua foto in cui viene inquadrata a tre quarti.

Nella didascalia la Balivo ha scritto: “Non c’è cosa più bella di lavorare al servizio dei giovani. Buona serata da una delle ville più belle d’Italia, Villa Medici“.

Caterina Balivo è vestita tutta di rosa: la scollatura resta il dettaglio più adocchiato! – FOTO

La magnifica presentatrice televisiva italiana indossa un vestitino tutto rosa, decorato con una fantasia floreale e dei bottoncini lungo la parte centrale dell’abito: il suo stile è semplicemente unico e inimitabile!

In primo piano, ciò che attira maggiormente l’attenzione dei fan è, senza dubbio, la profonda scollatura che lascia intravedere le sue curve da urlo: la bellezza e la sensualità della Balivo colpiscono ancora!

Il post è stato apprezzato tanto dal suo esercito di seguaci, che ad oggi conta più di 1,4 milioni di followers: gli scatti sono arrivati ad avere più di 13.000 mi piace e quasi 200 commenti di complimenti e messaggi dolci scritti dai suoi fan.

Ecco alcuni esempi: “Ma che bella! Che vestito stupendo!“, “Sei bellissima, ti ammiro“, “Caterina stai veramente benissimo vestita così: FAVOLOSA!“, oppure “Che bel posto e bellissima tu“.

Una cosa è certa: l’Italia è innamorata di lei!