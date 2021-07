Sabato scorso in Cina, una giovane modella e influencer è morta precipitando da una cascata mentre stava scattando un selfie estremo.

Una giovane modella e influencer ha perso la vita precipitando per diversi metri da una cascata. La tragedia si è consumata sabato scorso in un parco di Hong Kong, in Cina. La vittima, di 32 anni, sembra fosse sul bordo della cascata e stava per scattarsi un selfie panoramico in modo da inquadrare il suggestivo panorama che la circondava. Improvvisamente, però, la 32enne ha perso l’equilibrio ed è caduta finendo in una piscina naturale. Soccorsa tempestivamente, la modella è stata portata in ospedale, dove poco dopo il suo cuore ha smesso di battere.

Un selfie estremo, come i tanti che era abituata a condividete sulle sue pagine social, è costato la vita a Sofia Cheung, modella e influencer di 32 anni. La giovane è deceduta sabato scorso precipitando da una delle cascate del parco naturale Ha Pak Lai di Hong Kong, in Cina.

Sofia, scrive la redazione del sito australiano Pert Now, si era recata presso il parco con alcuni amici, quando avrebbe deciso di scattare una foto sul ciglio della cascata. Per cause ancora da verificare, la modella ha perso l’equilibrio ed è caduta nel vuoto da un’altezza di circa cinque metri finendo in acqua. Gli amici l’hanno subito soccorsa e lanciato l’allarme. I sanitari sono subito arrivati presso il parco ed hanno trasportato la giovane in ospedale, dove purtroppo gli sforzi dei medici non sono serviti a salvarle la vita. Troppo gravi le ferite riportate nella caduta che hanno provocato il decesso.

La drammatica scomparsa di Sofia Cheung ha gettato nello sconforto gli amici, ma anche i suoi fan sui social, dove l’influencer pubblicava foto di escursioni, gite e avventure, scatti estremi e luoghi mozzafiato.

Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social soprattutto sotto il suo ultimo scatto pubblicato su Instagram: una foto in spiaggia corredata dalla didascalia “Stanno arrivando giorni migliori. Si chiamano sabato e domenica!”.