Dayane Mello, le parole durissime su Rosalinda Cannavò: è tutto finito?

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sono state una delle coppie più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ma, durante una diretta, ieri sera Dayane si è lasciata andare ad alcune considerazioni

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sono una delle coppie più amate del mondo dei social. O meglio, forse bisogna dire che lo erano. Hanno partecipato entrambe all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove hanno conquistato una ampia fetta di telespettatori che da allora hanno cominciato a seguirle e non hanno più smesso di farlo. Non pensavano di certo che questo potesse essere un problema, invece Dayane ieri sera ha fatto una diretta dove si è lasciata andare a qualche richiesta.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, è finita per sempre?

Infatti, dopo l’ennesima domanda su Rosalinda, Dayane ha detto che le Rosmello (il nome in cui venivano chiamate) sono morte e che non vuole più essere associata a lei. Che Rosalinda ad oggi ha un fidanzato e anche lei sta andando avanti con la sua vita, quindi non vuole più essere taggata nei numerosi contenuti che le riguardano. I fans della coppia ci sono rimasti molto male, dopo sei mesi in cui le hanno seguite assiduamente. Non è chiaro il motivo di così tanta durezza, perché pare che proprio ieri lei abbia pubblicato una foto insieme a Rosalinda che ha mandato in tilt i social. Quindi cosa sarà successo da averla fatta arrabbiare così tanto con i suoi stessi fans?

Alcuni sui social, invece, stanno ricordando che Dayane è fatta così e cambia idea continuamente, quindi questo potrebbe essere uno dei suoi numerosi colpi di testa. Sarà davvero così anche stavolta o è arrivata la fine per loro?