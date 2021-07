Elisabetta Canalis esibisce su Instagram il suo corpo scolpito da infarto. Il bikini colorato spicca sulla pelle abbronzata, in un tripudio di curve che lascia attoniti i fan: perfezione allo stato puro

Per i fan di Elisabetta Canalis si svolge un periodo splendido, il cui arrivo ha piacevolmente sorpreso tutti. Si tratta del suo ritorno in Italia, e più precisamente alla tv, per un regalo ai telespettatori che non hanno mai dimenticato la “velina mora” di “Striscia la Notizia” nelle edizioni tra il 1999 e il 2002.

Prima come strepitosa testimonial dello spot di Acqua Minerale San Benedetto nella campagna My Secret, dove pubblicizza l’uso dei prodotti in diversi attimi della quotidianità attraverso il suo fascino seducente, che all’età di 42 anni è più vivo che mai. Poi con il clamoroso annuncio, che la vedrebbe alla guida di “Vite da copertina” su Tv 8, per tornare da protagonista sul piccolo schermo.

Ma anche sui social non manca l’occasione di poter ammirare la showgirl, ancora di più durante l’estate, in scatti che raccontano le sue vacanze, e ne catturano la bellezza insuperabile. Nell’ultimo post, su uno sfondo paradisiaco, in bikini raggiunge la perfezione e manda in tilt Instagram.

Elisabetta Canalis, la sua bellezza non ha rivali

Sportiva appassionata, in particolare di kickboxing, trasuda tutta l’attività fisica praticata, evidente sul fisico perfetto che esibisce: Elisabetta Canalis vanta un corpo ai limiti dell’immaginazione. Sfoggiato dalla showgirl nell’ultimo scatto postato su Instagram, dove il mare fa da sfondo al quadro della sua bellezza straordinaria, in un complesso di curve e muscoli che tolgono il respiro ai numerosi fan sul social.

In ginocchio, immersa in una location paradisiaca, indossa un bikini colorato che esalta le forme esplosive e spicca sulla carnagione dorata dal sole. Risulta impossibile non restare rapiti da tale visione, in un connubio tra natura e sensualità che pone gli utenti in contemplazione.

“Pazzesca“, “Unica“, “Che spettacolo“: i commenti sono comprensibilmente ripetitivi, dimostrando l’ammirazione del web per una delle bellezze italiane più apprezzate di sempre.