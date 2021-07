Elisabetta Gregoraci annuncia l’appuntamento da non perdere e, con il suo outfit d’eccezione, fa girare la testa. Fan impazziti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Grande appuntamento questa sera con la musica, il divertimento e la voglia d’estate. Torna su Italia 1 “Battiti live” con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Fan in fermento perché non vedono l’ora di rivedere la loro beniamina in tv dopo la sua partecipazione al “GF Vip”.

Pare che per lei ci siano grandi progetti e presto potremmo ancora vederla con nuove avventure. Nell’attesa, a partire da stasera, ce la godiamo in tutta la sua energia e sensualità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Patrimonio italiano” Maria Grazia Cucinotta in bikini: icona di sensualità – FOTO

Elisabetta Gregoraci sul palco, sensualità a livelli mai visti

PER VEDERE LE FOTO DI ELISABETTA GREGORACI VAI SU SUCCESSIVO